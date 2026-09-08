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Volcamiento dejó un fallecido en la Autopista Central
Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un grave accidente automovilístico se registró esta madrugada de martes en el kilómetro 9 de la Autopista Central, en San Bernardo, en dirección al sur.
A la altura de Avenida El Parrón, un vehículo terminó completamente volcado y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho dejó como saldo una persona fallecida.