Volcamiento dejó un fallecido en la Autopista Central

Un grave accidente automovilístico se registró esta madrugada de martes en el kilómetro 9 de la Autopista Central, en San Bernardo, en dirección al sur.

A la altura de Avenida El Parrón, un vehículo terminó completamente volcado y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho dejó como saldo una persona fallecida.