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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Volcamiento dejó un fallecido en la Autopista Central

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un grave accidente automovilístico se registró esta madrugada de martes en el kilómetro 9 de la Autopista Central, en San Bernardo, en dirección al sur.

A la altura de Avenida El Parrón, un vehículo terminó completamente volcado y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho dejó como saldo una persona fallecida.

 

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