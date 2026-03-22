Adolescente fue apuñalado en calle de La Reina
Un homicidio frustrado se registró en La Reina, donde un adolescente de 14 años fue apuñalado por otro de 15 años en plena vía pública.
Según información preliminar, el hecho ocurrió en el sector de Villa La Reina, cuando la víctima caminaba por el sector hasta que fue abordado por el agresor, quien lo apuñaló en la zona torácica.
El comisario Roberto Poo, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, precisó que "la víctima posteriormente fue trasladada a un centro asistencial donde fue intervenida quirúrgicamente, en tanto su atacante fue detenido en situación de flagrancia".