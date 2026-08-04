Adulto mayor con antecedentes fue hallado muerto dentro de un auto en Estación Central

Un hombre de nacionalidad chilena y de aproximadamente 60 años de edad fue hallado muerto este martes, al interior de un automóvil, en la intersección de Avenida 5 de Abril con El Estero, en la comuna de Estación Central.

El fallecido registra antecedentes penales, pero no tiene causas vigentes abiertas, y Carabineros trabaja para determinar si hubo o no intervención de terceros en su deceso.