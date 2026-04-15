Alcalde de San Bernardo fue agredido durante operativo municipal

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue agredido este miércoles en medio de un operativo municipal realizado en las inmediaciones del Hospital El Pino, en un hecho que se mantiene en desarrollo.

Según información preliminar, el procedimiento tenía como objetivo retirar rucos y chatarra instalados en el sector. En ese contexto, al menos dos funcionarios municipales fueron atacados por personas que serían los dueños de los materiales que estaban siendo retirados.

La situación se intensificó cuando el propio jefe comunal intervino en una agresión que afectaba a un fotógrafo del equipo de comunicaciones del municipio, quien estaba siendo golpeado por un grupo de individuos.

Posteriormente, el escenario se tornó más violento, con personas lanzando objetos y agrediendo tanto a funcionarios como al propio alcalde, intentando incluso atacarlo de forma directa.

A raíz de estos hechos, todo el equipo municipal debió evacuar el sector ubicado detrás del recinto asistencial. Imágenes del incidente muestran que un vehículo municipal resultó con sus vidrios completamente quebrados producto de la agresión.

Tras lo ocurrido, el alcalde se trasladó al Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de San Bernardo para constatar lesiones y verificar el estado de salud de los funcionarios afectados.