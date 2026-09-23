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Tópicos: País | Policial

Arica: Hombre fue baleado en la cabeza desde un vehículo en movimiento

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre cuya identidad aún no ha sido determinada se encuentra en riesgo vital luego de haber recibido un balazo en la cabeza, que fue disparado desde un vehículo en movimiento.

El hecho ocurrió en una plaza ubicada en la intersección del pasaje Rodrigo de Araya con Amatista, en la ciudad de Arica, y la víctima permanece internada el Hospital Regional Dr. Juan Noé.

 

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