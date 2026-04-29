Ataque armado dejó dos heridos en Cerro Navia

Dos personas resultaron heridas al ser atacadas a disparos en las afueras de una panadería en Cerro Navia, Región Metropolitana, durante la tarde del miércoles.

El incidente ocurrió en la calle Salvador Gutiérrez, luego de que se produjera un altercado —aparentemente entre tres conocidos— relacionado con un automóvil que se había quedado "en panne".

De acuerdo con los antecedentes preliminares, uno de los involucrados asistió a las otras dos personas y, en circunstancias que se investigan, se generó una discusión que terminó cuando uno extrajo un arma de fuego y disparó contra un joven chileno, impactándolo en el abdomen.

"Una segunda víctima que está relacionada con el mismo hecho fue agredida también con arma de fuego a alrededor de 200 metros de este lugar", detalló el fiscal Esteban Silva, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El herido principal se encuentra internado en el Hospital Félix Bulnes con lesiones "de gravedad" y en riesgo vital, mientras que el segundo se encuentra fuera de riesgo vital.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones por este ataque.

Las diligencias investigativas han quedado a cargo del ECOH del Ministerio Público para dar con el paradero de los responsables y esclarecer la dinámica exacta de los hechos.