Ataque contra vivienda en El Bosque dejó a mujer en riesgo vital

Una mujer se encuentra en riesgo vital tras recibir al menos dos impactos balísticos luego que un grupo de sujetos abriera fuego contra su vivienda en la calle Los Pimientos de la comuna de El Bosque.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando los delincuentes llegaron hasta el lugar en un vehículo, disparando en al menos 10 oportunidades contra el inmueble.

El fiscal Nicolás Núñez detalló que "se produjeron impactos balísticos múltiples a un domicilio y producto de estos impactos balísticos resultó herida una mujer de 59 años de nacionalidad chilena. Ella se encuentra siendo atendida por personal de salud en el Hospital El Pino, la constancia inicial es que se encuentra en riesgo vital y fue intervenida".

"Les puedo decir que son múltiples disparos, aparentemente desde el exterior del domicilio, más de 10 disparos. Se encontraba con su pareja, pero los impactos balísticos los recibió ella al salir a la entrada de su domicilio", añadió.