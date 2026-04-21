De tal palo: Rottweilers de un secuestrador preso atemorizan a vecinos de Valparaíso

Vecinos se mantienen en alerta por una jauría de 10 perros rottweiler que circula sin control afuera de su vivienda, ubicada en el sector Laguna Verde de la comuna de Valparaíso, y que ha atacado a personas y otros canes.

Según consigna el diario La Estrella, una pareja fue agredida por estos animales la mañana del pasado martes, mientras salían de una casa en Avenida Laguna Seca.

"No hubo aviso ni margen de reacción; simplemente aparecieron y se lanzaron contra nosotros", sostuvo Andrés Sepúlveda, uno de los afectados, quienes intentaron defenderse de ellos con una mochila, pero sin mucho éxito.

La llegada de un camión los salvó de sufrir mordeduras más severas: "Logré subir a mi pareja por el lado del conductor, pero cuando lo hice, cuatro perros se lanzaron directamente contra mí. Si no aparecía ese camión, hoy no estaríamos contando esta historia", aseguró la víctima.

De hecho, Sepúlveda cree que las lesiones no fueron fatales porque estaba usando una chaqueta de cuero y un pantalón resistente: "De no ser por eso, el desenlace habría sido completamente distinto".

La pareja ingresó una denuncia por el delito de lesiones de carácter leve, ante la cual "se instruyeron diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI", confirmó la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Perros abandonados por su dueño

No obstante, otra vecina de Laguna Verde acusa que su mascota también fue atacada por la jauría: "Me preocupa mucho el tema y espero una solución. Los perros siguen ahí y todo sigue igual. Necesitamos que nos ayuden a sacarlos de acá", manifestó a La Estrella.

Habitantes del sector indicaron al mismo medio que el dueño de la casa donde viven los canes, identificado como Alfonso Vega, está bajo prisión preventiva por el delito de secuestro.

Si bien los perros quedaron a cargo de un cuidador por la ausencia de su amo, los vecinos afirman que la familia de este sujeto no se ha preocupado de frenar los ataques cuando éstos quedan sueltos en la calle.