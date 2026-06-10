Ante embargos a deudores, oficialismo apunta contra promesa de Boric de condonar el CAE

Luego de que el expresidente Gabriel Boric llamara a terminar con los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el diputado Luis Pardo (RN) apuntó en Cooperativa al alza en la morosidad derivada de las propuestas de condonación durante su mandato.

En El Primer Café, el parlamentario comentó que "esa norma siempre me ha hecho ruido, creo que es invasiva. Sin embargo, esa es la norma vigente y son los recursos, los medios que tiene la Tesorería General de la República para cobrar las acreencias que son del Estado. Ahí no hay nada que discutir".

"No podemos decir 'esto se va a condonar y se va a acabar', porque si el propio Presidente Boric, que hoy día nuevamente aparece en escena, no lo hizo durante sus cuatro años de gobierno, no tiene ninguna moral para exigirlo ahora (...) el índice de morosidad se duplicó a partir de los anuncios del gobierno anterior. Teníamos 30% de morosidad y se fue a 60% con los anuncios del Presidente Boric, incluso personas que ganan sueldos que les permitirían pagar", añadió.

Pardo insistió en que "hay gente que muy justificadamente no pudo pagar; hay otros que se vieron incentivados por los llamados del Frente Amplio y el Presidente Boric a que esto se iba a condonar. Independiente de eso, lo que hay es una deuda que de alguna manera el Estado tiene que recuperar".

El diputado republicano José Carlos Meza planteó que "hace 90 días, cuando empezó el gobierno del Presidente Kast, se dijo que esto iba a pasar, que se iban a cobrar las deudas del CAE, y en estos 90 días más de 30 mil personas se acercaron a acceder a convenios de pago de distintas formas. Estamos hablando de 1.487 personas que aparentemente cuentan con los recursos para pagar esta deuda, pero no se acercaron a hacer ninguna opción de pago".

"Aquí yo veo un Estado fuerte cobrando una deuda, pero parece que en este caso el Estado no les gusta tanto", cuestionó.

Desde la oposición, la diputada Emilia Schneider (FA) replicó que "la morosidad viene creciendo sistemáticamente desde el 2015 en adelante, dos años antes de que hubiera cualquier candidatura presidencial del Frente Amplio. Entonces yo creo que hay un problema un poco más profundo que simplemente decir que la morosidad se dispara por un promesa".

"La morosidad se dispara mucho antes, porque era un crédito con condiciones abusivas y que a veces las personas no podían pagar porque el Estado les prometió un mejor futuro, un empleo, mejorar sus condiciones de vida con el acceso a la educación superior y eso no se tradujo en tener pega y mejores ingresos", recordó.

Finalmente, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, dijo que "todos coincidimos en que las deudas se pagan. Existe una deuda que no se logró regular en el gobierno del Presidente Boric, se había avanzado en una buena línea, que es lo que debieran el Presidente Kast y el ministro Quiroz recoger y rápidamente cerrar un debate".

Sin embargo, lamentó "este embargo de la totalidad de los fondos en las cuentas corrientes de los deudores del CAE, sin la garantía del debido proceso o cumplimiento de otras normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico".