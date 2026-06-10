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Tópicos: País | Consumidores | Inflación

Expertos del Banco Central prevén una inflación de 0% para junio

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

De todas maneras, el dato que proyecta la consulta del emisor estaría por sobre el -0,4% registrado en el mismo mes de 2025.

Además, si bien se espera un Imacec de mayo relativamente positivo (0,2%), se mantiene la alerta por una eventual recesión.

Expertos del Banco Central prevén una inflación de 0% para junio
 ATON (archivo)

Los expertos consultados por el emisor también creen que la tasa de interés se mantendrá sin variación por el resto del 2026.

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Después de que la inflación de mayo estuviese por debajo de lo esperado, los expertos consultados por el Banco Central para su última Encuesta de Expectativas Económicas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio se fijará en 0%.

Si bien ello evitaría un nuevo aumento de la Unidad de Fomento (UF), de todas maneras el dato anticipado estaría por sobre el -0,4% de inflación registrado en junio del año pasado.

Eso sí, el sondeo propone un ajuste a la baja en la proyección de la inflación acumulada a diciembre de 2026 que, desde la consulta anterior, pasó de 4,3% a 4,1%.

Por otro lado, y a una semana de que el Consejo del Banco Central se pronuncie al respecto, los expertos prevén que la tasa de interés se mantenga sin variación para el resto del año, quédandose en 4,5% hasta diciembre.

En materia de crecimiento, la encuesta estima que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo se fije en 0,2%, y si bien sería la primera cifra positiva en lo que va del 2026, al ser poco pronunciada mantiene la alerta por una eventual recesión.

Asimismo, bajó con fuerza la estimación del crecimiento anual, con una variación del Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre que en esta oportunidad pasó del 2% al 1,6%.

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