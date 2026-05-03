Octogenario sufrió brutal ataque de jauría de rottweilers en Valparaíso

Un adulto mayor de 82 años resultó con lesiones menos graves tras ser atacado por una jauría de perros rottweiler la mañana de este domingo, en el sector Laguna Verde de la comuna de Valparaíso.

Según consignó T13, mientras el octogenario se dirigía a realizar compras cerca de las 9:00 horas, fue interceptado por al menos ocho canes en la esquina de Antumapu con Los Álamos.

El fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Roberto Depaux, indicó que el hombre "fue auxiliado por familiares, quienes también resultaron lesionados producto de las mordidas de los canes".

La ayuda de sus cercanos permitió su posterior traslado hasta el Hospital Carlos Van Buren, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por las heridas que sufrió, principalmente en sus brazos y su cabeza.

Hace solo dos semanas, la misma jauría atacó a una pareja de Laguna Verde -hecho que fue denunciado ante Fiscalía-, mientras que otra vecina acusó que estos perros también han agredido a su mascota.

En ese entonces, habitantes del sector afirmaron que el dueño de la casa donde viven los canes está bajo prisión preventiva por el delito de secuestro, y que la persona que los está cuidando acostumbra a dejarlos sueltos en la calle.

Cuidadora quedó detenida

Después de este último incidente, "llegó hasta el lugar la encargada de los perros, quien fue detenida y pasará a control de detención mañana (lunes) en el Juzgado de Garantía de Valparaíso", informó el fiscal Depaux.

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Valparaíso precisa que denunció el ataque ante Carabineros "para avanzar en el procedimiento que derivó en la detención de la persona que actualmente se encontraba al cuidado de los perros involucrados".

"Como ya hemos señalado, el municipio no cuenta con facultades para el retiro de animales desde un domicilio particular; sin embargo, continuamos colaborando activamente con las instituciones competentes para que se determinen las responsabilidades que correspondan", puntualiza el escrito.

Asimismo, la alcaldía lamentó "profundamente" el ataque de hoy, y aseguró que "desde el primer momento hemos mantenido comunicación directa con la familia del afectado, brindando acompañamiento y recabando antecedentes para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes".