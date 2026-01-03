Contratistas forestales recurren a la OIT por atentados en la Macrozona Sur

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acogió un recurso presentado por la Asociación de Contratistas Forestales, en el que acusa que los atentados contra empresas del rubro en la Macrozona Sur vulneran el Convenio 186, que establece condiciones para preservar el derecho a un trabajo seguro.

De esta manera, la institución dispondrá de un "periodo de consideración voluntaria en el que se tratará el tema, que busca generar las condiciones para un medio de trabajo seguro" a través del Estado de Chile, puntualizó el gerente del gremio, René Muñoz.

Asimismo, la asociación plantea "estructurar un sistema nacional de seguridad que incluya a los contratistas forestales por la problemática que tienen principalmente en la Macrozona Sur", añadió el dirigente.