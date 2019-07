El secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, criticó las palabras de la ministra vocera, Cecilia Pérez, quien aseguró que no se aceptan "voces disidentes en un tema tan sensible" respecto a la explosión en una comisaría, ocurrido la semana pasada. Según Morales, la postura es "inaceptable" porque "da cuenta de un Gobierno que no se está haciendo cargo de las cosas porque aparentemente no le da el ancho".

