Prisión preventiva para dos detenidos por ataque incendiario en Contulmo

Tras una extensa jornada de formalización, la Fiscalía Regional del Biobío logró este martes la prisión preventiva de los dos detenidos por el atentado incendiario que afectó a nueve maquinarias en un predio forestal de Contulmo.

La audiencia estuvo marcada por la decisión del Ministerio Público de invocar la Ley N° 21.732, la Ley Antiterrorista, para formalizar a los imputados.

"Ambos fueron formalizados por el delito de incendio, además por el delito de robo con intimidación", dijo la fiscal regional, Marcela Cartagena.

Además de estos ilícitos principales, uno de los detenidos enfrentó cargos adicionales: "Efectivamente, uno de ellos fue formalizado por porte ilegal de arma y por la receptación de dicha arma, ya que había sido denunciada como robada. El segundo fue formalizado por porte de arma prohibida".

"Se considera que el contexto en que se cometen algunos de estos delitos justifican que se les aplique la ley mencionada", explicó la persecutora sobre la decisión de aplicar la normativa especial.

Al revisar la zona del ataque, la policía encontró una pancarta en la que el grupo Weichán Auka Mapu (WAM) adjudicándose el hecho y pidiendo la libertad de Luis Tranamil.

La fiscal sostuvo que la acción no fue aislada sino concertada, señalando que "los sujetos formalizados actuaron con adherencia a dicha organización".

La investigación, que tendrá un plazo de 10 meses, buscará probar esta vinculación y la existencia del delito terrorista, que conlleva penas más altas.

Junto con la acción del Ministerio Público, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, se hizo parte del proceso interponiendo una querella.