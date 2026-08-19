Miembro de Weichan Auka Mapu buscado por homicidio fue detenido en Tirúa

La Prefectura de la Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones informó este miércoles la detención de Robinson Parra Sáez, integrante de la organización radical Weichan Auka Mapu que era buscado por delitos de homicidio e infracción a la Ley de Armas.

Parra es investigado por su presunta participación en el asesinato de Manuel Huenupil, ocurrido en 2022 en la comuna de Carahue (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

Su captura se concretó en el sector La Puntilla de la localidad de Caleta Quidico, en la comuna de Tirúa (Provincia de Arauco, Región del Biobío), en un operativo de la PDI y con resguardo del Ejército y la Armada, en el marco del estado de excepción constitucional vigente en la zona.

Según explicó en su momento el exfiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido -flamante jefe del Ministerio Público en el Biobío-, Manuel Huenupil "pertenecía a una comunidad que estaba realizando una reivindicación pacífica de determinados territorios, y su actitud y la de su comunidad, vinculada precisamente con acciones de carácter pacífico, determinaron que fuera blanco de ataques".

El procedimiento en Tirúa fue valorado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau: "En Chile se acabaron los escondites para quienes pretenden vivir huyendo de la ley y la Justicia", dijo en Twitter.

Robinson Parra Sáez fue enviado a La Araucanía, donde este jueves quedará a disposición del Juzgado de Garantía de Carahue.