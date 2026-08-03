Exfiscal jefe de La Araucanía asumió en Biobío, "la región más compleja del país"

El exfiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido Bedwell asumió este lunes como nuevo jefe del Ministerio Público en el Biobío.

La ceremonia de investidura estuvo encabezada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien seleccionó a Garrido -a partir de una terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Concepción- como sucesor de la abogada Marcela Cartagena, quien finalizó el domingo su periodo de ocho años en el cargo.

"Creo que ésta es, en materia de seguridad, la región más compleja del país", afirmó Garrido tras su asunción.

"He tenido que enfrentar situaciones de complejidad en mi anterior designación (en La Araucanía), y esa complejidad genera una motivación para los equipos de la Fiscalía de poder mejorar diariamente, de poder prestar un mejor servicio. A eso estamos enfocados desde el primer momento en que asumimos como equipo de trabajo en esta región", agregó.

Garrido -que no completó su periodo en La Araucanía (estuvo desde 2021) y en el último tiempo ha ejercido varias veces como fiscal nacional subrogante- anunció que ordenó "una revisión de las decisiones jurídicas que se han adoptado" en casos como Bruma e incendios.

Encargó "tomar contacto directamente con las víctimas para ponerlas al tanto de cuál es la etapa procesal y seguir avanzando con el mismo impulso que tenían esas causas hasta ahora".