Temuco: Este sábado se conocerá veredicto por caso Iglesias

El Tribunal de Garantía de Temuco, fijó para este sábado a las 10:00 horas, la lectura del veredicto del juicio por la quema de un templo evangélico ubicado en el sector de Tres Cerros, en la comuna de Padre Las Casas, ocurrido en junio del año 2016, hecho conocido como el caso Iglesia.

La fecha se conoció tras la realización de la primera jornada de alegatos de clausura del juicio, en que el Ministerio Público presentó sus últimos argumentos. La instancia continuará este viernes con los alegatos de la parte defensora.

Por este caso, la Fiscalía está pidiendo la máxima condena bajo la ley de delitos terroristas, contra los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, además de Alfredo Tralcal.

Una de las acusaciones de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, apunta a que las pericias detectaron restos de petróleo que fueron encontrados en las manos de Benito Trangol.

Frente a esto, el abogado defensor de Benito Trangol, Pablo Ortega, afirmó que su defendido estaba "terminando de construr las bodegas de proyectos Chile Indígena, se acompañaron todos los antecedentes, facturas, boletas y precisamente él se encontraba pintando con carbolíneo (derivado del petróleo) estas bodegas, se cacompañaron todas las pruebas respecto de este punto, carbolíneo que aparece en las fotografías de la detención, en sus manos y en sus ropas".

Arista de escuchas telefónicas

La abogada Karina Riquelme, del equipo de investigación y defensa Sur, anunció que está evaluando la presentación de una querella por las escuchas telefónicas e intervención de su teléfono particular por parte de Carabineros.

"No podemos quedarnos con este tipo de hechos. Es una escalada. En el año 2010 a mi de oficio se me investigó por la fiscalía. El año 2016 me persiguieron con fotografías. Luego habían dos causas en mi contra por testigos protegidos y hoy resulta que el Estado chileno a través del Ministerio del Interior, establece que yo soy un peligro para la seguridad nacional y por lo tanto me deberían intervenir el teléfono".