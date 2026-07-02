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Tópicos: País | Policial

Aviso de bomba obligó a evacuar un edificio en Las Condes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros realizó un operativo en las inmediaciones de la Escuela Militar, en la comuna de Las Condes, luego de recibir una alerta por un presunto artefacto explosivo al interior de una sucursal de Metlife, ubicada en calle Los Militares.

Como medida preventiva se ordenó la evacuación total del edificio, permitiendo el despliegue del personal especializado para la revisión del lugar.

Finalmente, el equipo del GOPE descartó la presencia de una bomba y señaló que el objeto sospechoso se trataba de una mochila con ropa que fue olvidada en el área de recepción del recinto.

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