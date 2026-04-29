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Tópicos: País | Policial

Balacera fuera de una panadería dejó a una persona herida en Cerro Navia

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Una persona resultó herida al ser atacada a disparos en las afueras de una panadería en Cerro Navia, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la víctima se encontraba en las afueras del local, ubicado en Avenida Salvador Gutiérrez, a plena luz del día cuando fue atacada con al menos cuatro disparos.

La víctima fue traslada al Hospital Félix Bulnes, donde se encuentra recibiendo atención médica.

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