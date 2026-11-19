Personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desplegó este jueves una serie de fiscalizaciones al comercio ambulante instalado en Avenida Pedro Montt y calle Centenario, en las afueras de Santiago 1, así como allanamientos en los propios recintos del llamado Barrio Penitenciario.

Terminado el operativo, se llenaron cinco camiones repletos con mercadería y toldos utilizados por vendedores del sector, y también se incautaron botellas de alcohol, específicamente chicha de fabricación artesanal, que se presume fue ingresada a las cárceles por los mismos parientes de los detenidos.

En cuanto a quienes se instalan en la vía pública sin autorización, el mayor Gonzalo Vera, de la Segunda Comisaría de Carabineros, subrayó que "el comercio irregular lleva a las incivilidades: se apoderan de un espacio público y destinado a que las personas lo transiten con normalidad, y a que otras concurran a visitar a sus familiares".