Carabinero de franco frustró a disparos un intento de robo a familia en Puente Alto

Un carabinero de franco frustró a disparos un intento de robo armado contra una familia durante la noche de este lunes en la capitalina comuna de Puente Alto, evitando la sustracción del auto en el que se trasladaban dos adultos y su hija de tres años.

Según la información policial, el incidente se registró cerca de las 22.00 horas en la calle Juan de Dios Malebrán, momento en que un conductor de 42 años abordaba su vehículo tras realizar compras en un establecimiento comercial, en compañía de su cónyuge y su pequeña hija.

En ese instante, fueron interceptados por un automóvil sedán gris del cual descendieron cuatro delincuentes con los rostros cubiertos.

El uniformado utilizó su revólver debidamente inscrito y percutó cerca de cinco tiros. (FOTO: ATON)

Uno de los antisociales portaba una pistola y procedió a golpear la ventanilla del vehículo familiar para intimidar al conductor y forzar la entrega del móvil. Ante este escenario, un funcionario perteneciente a la 32ª Comisaría de Tránsito de Carabineros, que se encontraba de franco saliendo del mismo local, advirtió la situación y decidió actuar.

"La situación es visualizada por un funcionario de servicio activo, el cual se encuentra en su día libre, procediendo a identificarse como carabinero y utilizando su arma particular en cinco oportunidades, la cual se encuentra debidamente inscrita", informó el teniente Bruno Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera de Carabineros.

Tras los disparos, las policías iniciaron el levantamiento de antecedentes para verificar si personas con impactos de bala o lesiones atribuibles ingresaron durante la madrugada a distintos recintos asistenciales de la Región Metropolitana, con el propósito de dar con los responsables.