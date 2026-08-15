Carabinero disparó contra vehículo tras intento de atropello en fiscalización

Un carabinero disparó contra un vehículo cuyo conductor intentó atropellarlo durante una fiscalización realizada la madrugada de este sábado en un servicentro Shell, ubicado en la intersección de Portugal con Curicó, en Santiago.

El procedimiento se inició luego de que los funcionarios detectaran que el automóvil portaba patentes falsas y realizaba maniobras evasivas ante la presencia policial. El carabinero efectuó cinco disparos contra el vehículo, que pese a ello logró huir del lugar.

"Se procede a la fiscalización por parte de uno de los carabineros, el cual al bajarse del vehículo, el vehículo que tengo a mi disposición intenta atropellar al mismo carabinero, por lo que bajo esa acción temeraria y en peligro de la vida de este, hace uso de su armamento fiscal", explicó el teniente Bastián Macías, oficial de ronda Santiago Central.

Cerca de 10 minutos después, un llamado al 133 alertó que el mismo vehículo se encontraba en Tocornal con 10 de Julio, con uno de sus ocupantes herido de bala. El hombre presentaba un impacto en el muslo derecho y fue trasladado a un recinto asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital.

Las diligencias permitieron establecer que el automóvil mantenía encargo vigente por robo. El detenido pasará a control de detención y, entre los delitos que se le imputarán, figura homicidio frustrado contra carabinero.