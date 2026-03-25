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Tópicos: País | Policial

Carabinero fue arrastrado por un auto tras control vehicular en Huechuraba

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un funcionario policial resultó con lesiones tras ser atropellado por una mujer que se dio a la fuga con un menor de edad en sus brazos.

El uniformado debió utilizar su arma de servicio para intentar detener el vehículo.

Carabinero fue arrastrado por un auto tras control vehicular en Huechuraba
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Funcionarios buscan a tres mujeres que huyeron tras abandonar el vehículo a pocas cuadras del lugar.

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Un carabinero resultó herido tras ser atropellado y arrastrado durante un control vehicular en la comuna de Huechuraba, en la esquina de José Joaquín Aguirre Luco y Juan Cristóbal, en el marco del Plan Calle Sin Violencia.

Según antecedentes preliminares, el personal policial fiscalizaba un automóvil BMW con tres mujeres y una menor de edad a bordo, cuando la conductora intentó evadir el control. En ese momento, ubicó a la niña sobre sus piernas y aceleró para huir, dejando al funcionario sobre el capó del vehículo.

"Esta mujer acelera el móvil atropellando al carabinero, el cual queda sobre el capó del vehículo, siendo arrastrado por aproximadamente 100 metros. Lo que provocó que el funcionario, con la finalidad de resguardar su integridad física, extrajera su arma de fuego e hiciera siete disparos para que el vehículo detuviera su marcha", explicó el teniente coronel Ariel Valenzuela.

De esta manera, el funcionario cayó del vehículo en movimiento, golpeándose la cabeza contra el pavimento, por lo que fue trasladado a un centro asistencial y luego al Hospital de Carabineros.

De acuerdo con la última información oficial, se encuentra fuera de riesgo vital y con lesiones de carácter menos grave.

En paralelo, Carabineros mantiene un operativo para dar con el paradero de las tres mujeres involucradas, quienes abandonaron el vehículo a pocas cuadras del lugar y se dieron a la fuga.

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