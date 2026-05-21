Carabinero fue baleado en aparente "encerrona" en La Florida

La noche de este jueves, un funcionario de Carabineros fue baleado en la comuna capitalina de La Florida.

Según la información preliminar, la víctima, identificada como Cristián Bravo (28 años), se encontraba en su día de franco cuando, aproximadamente a las 20:45 horas, fue interceptado por delincuentes en la intersección de Santa Julia con Las Golondrinas.

Tras el incidente, el afectado fue trasladado al hospital institucional, donde permanece bajo observación médica.

"Al parecer, estaba siendo víctima de una encerrona y, al detectar los antisociales que se trataba de un carabinero, producto de la vestimenta que llevaba puesta en ese momento, comienzan a hacer disparos inmediatamente, recibiendo cuatro impactos balísticos", detalló el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

Pese a la gravedad del ataque, la autoridad confirmó que el funcionario "está fuera de riesgo vital".

"Estuve recién compartiendo con la familia (...). La verdad es que es una situación que nuevamente nos pone alerta. Sabemos que hay una situación muy compleja de seguridad", agregó Codina, que también destacó el respaldo de las altas autoridades del país ante este hecho de violencia.

"Pude estar en contacto con el Presidente de la República, que obviamente solidariza con la familia y también con la institución de Carabineros de Chile. Estuvo hace poco (en el hospital) también el general director de Carabineros. Vamos a darles todo el apoyo a las fuerzas policiales para que puedan hacer su labor como corresponde en nuestro país y no vamos a dejar que nos intimiden hechos de violencia como este", afirmó el delegado.

Por orden del Ministerio Público, equipos especializados de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para identificar y capturar a los responsables del ataque.