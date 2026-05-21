Megacorte de agua afectará desde este viernes a ocho comunas de la Región Metropolitana

Entre este viernes y domingo se realizará un masivo corte del suministro de agua en ocho comunas de la Región Metropolitana.

En detalle, la contingencia afectará a 143.048 clientes distribuidos en las capitalinas comunas de La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

Entre ellas, La Cisterna será la comuna más afectada, ya que el corte abarcará el 100% de su territorio. También se verán comprometidos gran parte de El Bosque y sectores de San Ramón y La Granja.

Según informó Aguas Andinas, la medida se adopta para "mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable que se extiende por más de 13 mil kilómetros".

Las maniobras se concentrarán en las "obras de renovación en uno de los principales acueductos de la Región Metropolitana, que abastece a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de ocho comunas del sector sur de la ciudad".

De acuerdo con la planificación de la compañía sanitaria, para reducir el impacto vial y social, "estas faenas se realizarán privilegiando el horario nocturno y durante el fin de semana buscando impactar en la menor medida posible el normal funcionamiento de la ciudad".

Para resguardar el suministro provisional de la ciudadanía durante las horas críticas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios mantendrá un estricto monitoreo del evento. El superintendente Jorge Rivas precisó que "tenemos que fiscalizar que la empresa sanitaria vaya cumpliendo con el programa previsto".

"En este caso, Aguas Andinas tiene todo planificado hace mucho tiempo, pero ese plan se tiene que concretar para que el corte no exceda estas 36 horas. Y, en segundo término, es el despliegue del plan de suministro alternativo, que consiste en 72 estanques distribuidos que van a ser abastecidos con 20 camiones aljibe".

Comunas y horario

Aguas Andinas confirmó que el inicio del corte será el viernes a las 20:00 horas y se extenderá hasta el domingo a las 08:00.

Las comunas afectadas son: