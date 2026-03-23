Carabinero mató a hombre que lo atacó en operativo por violencia intrafamiliar

Un hombre murió tras atacar a un carabinero que acudió a su domicilio por una denuncia de violencia intrafamiliar este lunes en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Las Acacias, hasta donde llegó personal de Carabineros de la Tenencia de Bileuco. De acuerdo con los antecedentes preliminares, al ingresar al inmueble los efectivos se encontraron con un sujeto de 38 años con una conducta violenta, quien agredió a uno de los funcionarios con un objeto contundente, además de golpes de pies y puños.

El funcionario resultó con una fractura nasal producto de la agresión, mientras que una segunda carabinera intentó controlar la situación utilizando gas pimienta, sin lograr neutralizar al atacante.

Ante esta situación, el carabinero hizo uso de su arma de servicio y efectuó al menos dos disparos para repeler el ataque, provocando la muerte del agresor en el lugar.

El coronel Juan Carlos Guibert detalló que "este personal concurre al auxilio de una persona que estaría requiriendo de auxilio. Al llegar, es recibido por una persona de sexo masculino, quien lo agrede y lo ingresa al domicilio, comenzando un forcejeo, ante lo cual el personal policial en primera instancia hace uso de gas pimienta objeto de neutralizar la actitud, para luego usar su armamento de servicio"

Según información preliminar, el hombre mantenía denuncias previas por violencia intrafamiliar y fue objeto de un procedimiento policial durante la jornada anterior, instancia en la que logró escapar.

Pese a la versión entregada por la institución, la familia de la mujer que realizó la denuncia cuestionó el actuar policial, asegurando que la situación no ameritaba el uso de armas de fuego.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias.