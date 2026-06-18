Carabineros detuvo a cinco militares bolivianos en Colchane: les incautó vehículo y armamento

Cinco militares bolivianos fueron detenidos por Carabineros luego de ser sorprendidos transitando en territorio chileno, cerca de la comuna de Colchane (Región de Tarapacá).

Los hechos ocurrieron cuando uniformados de la Subcomisaría de Colchane realizaban patrullajes preventivos cerca del Salar de Coipasa, momento en el que divisaron un vehículo que transitaba por territorio nacional.

Al fiscalizar el móvil, los carabineros se percataron que en su interior se encontraban un teniente, tres suboficiales y un sargento de la Policía Militar de Bolivia, que fueron detenidos y trasladados a la subcomisaría mencionada a la espera de órdenes de Fiscalía para derivarlos a su control de detención o a su reconducción administrativa. Además, el vehículo que usaban y su armamento también fue incautado.