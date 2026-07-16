Carabineros detuvo en Ñuñoa a cuatro encapuchados que portaban pistola robada en 2015

Carabineros detuvo este jueves a cuatro sujetos, de entre 21 y 27 años, tras ser sorprendidos circulando encapuchados a bordo de un vehículo en la intersección de Pedro Torres con Avenida Echeñique, en Ñuñoa.

El operativo, enmarcado en patrullajes preventivos, permitió la incautación de una pistola con encargo vigente por robo desde el 2015 que uno de los sujetos portaba en su cinturón, logrando así la captura de tres individuos que ya contaban con antecedentes policiales.

Al respecto, la teniente Francisca Burgos, oficial de Ronda Oriente, detalló que "Carabineros de la 18ª Comisaría de Ñuñoa, mientras realizaba patrullajes preventivos en los lugares con mayor incidencia delictual de la comuna, logró fiscalizar un vehículo que mantenía cuatro ocupantes, los cuales uno de ellos mantenía un arma de fuego, por lo que se procedió a la detención de forma inmediata".

Los cuatro sujetos fueron trasladados a la unidad policial y quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y formalización.