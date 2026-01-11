Carabineros reportó el hallazgo de un cadáver en canal de San Bernardo

Carabineros reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en el Canal Espejino, ubicado en la comuna de San Bernardo, la tarde de este domingo.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía lleva el caso, e instruyó diligencias al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Personal especializado trabaja en el levantamiento de evidencias y en la coordinación de peritajes con el objetivo de determinar, en una primera etapa, la identidad de la víctima y las circunstancias en que se produjo su muerte.

Por ahora, se desconoce la data de fallecimiento o si existe participación de terceras personas en este hecho.

Vecinos del sector recordaron que este es el mismo canal donde el victimario de Xaviera Rojas, joven de 18 años que fue violada y asesinada en 2019, lanzó sus restos, los que fueron hallados cinco días después de que se le perdiera la pista.

"Lamentablemente, aquí constantemente llegan cuerpos una vez cada uno o dos años, y ya es común para los vecinos", aseveró uno de los pobladores, apuntando que "cuando desapareció Krishna (Aguilera), también fue uno de los primeros lugares donde vinieron a buscarla, y se rastreó todo el canal".