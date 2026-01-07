Casa de Pudahuel fue atacada a balazos: recibió cerca de 50 impactos

Más de 50 disparos impactaron contra un domicilio ubicado en calle Baquedano, a la altura del 8600, en la comuna de Pudahuel, durante la madrugada de este miércoles 7, cuando sus residentes se encontraban al interior del inmueble.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los autores del ataque llegaron en un vehículo desde el cual abrieron fuego contra la vivienda, donde se encontraba una pareja junto a su hija. El jefe de hogar relató que "estábamos en el living viendo tele y cuando escuchamos los balazos, nos tiramos al piso".

Al menos siete proyectiles ingresaron a la casa a través de puertas y ventanas, sin que se registraran personas lesionadas, pese a la violencia del ataque.

Las víctimas señalaron no tener conflictos personales que permitan explicar lo ocurrido. "No tenemos problemas con nadie como para sospechar un ajuste de cuentas", afirmó el propietario del inmueble.

El caso es investigado por Carabineros, que realiza peritajes en el sitio del suceso para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.