Las osamentas encontradas dentro de un saco en el terreno donde vivía Julia Chuñil serían de origen animal, según un informe pericial del Servicio Médico Legal.

Una de las piezas, identificada como M-1, había arrojado un resultado de 100% de representación humana en un examen de laboratorio anterior. Sin embargo, el peritaje indicó que su forma, tamaño y peso son compatibles con los de un hueso animal.

El informe planteó como posible explicación una contaminación accidental con material biológico humano durante la recolección de la evidencia.

Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche de 72 años y presidenta de la comunidad Putreguel, desapareció el 8 de noviembre de 2024 en el sector rural de Huichaco, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

Imputado por muerte de Julia Chuñil seguirá en prisión

Este mismo viernes, el Juzgado de Garantía de Los Lagos mantuvo en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil, hijo de la dirigenta, a quien la Fiscalía Regional de Los Ríos imputa el delito de parricidio por la presunta muerte de su madre.

Durante la audiencia, la abogada Karina Riquelme, defensora del imputado, solicitó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición al estimar que no han variado los presupuestos materiales que justificaron la imposición de la medida cautelar, y que la libertad del sospechoso constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

En su resolución, el Juzgado acogió los argumentos expuestos por el Ministerio Público respecto de la necesidad de mantener la prisión preventiva, considerando que se mantienen los antecedentes que fundamentaron su imposición y las circunstancias que hacen necesaria dicha medida mientras continúa el desarrollo de la investigación.

Defensa cuestiona metodología de primer peritaje

La defensora de Javier Troncoso Chuñil explicó que los restos óseos recogidos el 16 de enero fueron entregados cinco días después a la Universidad Austral para su peritaje.

No obstante, la abogada Karina Riquelme enfatizó que al examinar la metodología empleada por la casa de estudios, el Departamento de Arqueología del SML -en una revisión efectuada por una arqueóloga con experiencia- formuló severos reparos técnicos sobre ese trabajo.

"Concluyó que, primero, la Universidad Austral no tiene certificación para realizar ese tipo de peritajes, tampoco tienen experiencia, la manipulación de la evidencia pudo haber traído contaminación y falsos positivos y que, a simple vista, el hueso que ellos dicenque habría sido humano, a simple vista correspondería a un animal", afirmó.

La jurista indicó esperar que dicha información "sea revisada por tribunales superiores en virtud de no solo este antecedente, sino además otros antecedentes muy importantes que entregamos y que desvirtúan fuertemente la calificación y los hechos que la Fiscalía le atribuye a mi representado".

Hueso M-1 no forma parte de los antecedentes que fundamentaron la prisión preventiva del imputado

La Fiscalía Regional de Los Ríos aclaró que el hueso identificado como M-1 no forma parte de los antecedentes probatorios que fundamentaron la prisión preventiva del imputado, medida que se sustenta en otros antecedentes de la investigación.

El ente persecutor precisó que las profesionales que suscribieron dicho informe no realizaron un peritaje sobre esta pieza ósea, sino que participaron en una visita inspectiva destinada exclusivamente a proponer nuevos lugares de rastreo.

Finalmente, informó que el hueso M-1 se encuentra en la Unidad de Genética Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, donde está pendiente la realización de un análisis de ADN nuclear.