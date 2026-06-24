San Bernardo: Formalizan a presuntos asesinos de niño de 12 años y familia pide ayuda para funeral

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se realiza este miércoles la audiencia de formalización de cargos en contra de los cuatro presuntos responsables del asalto que costó la vida a un niño de 12 años.

El grupo de imputados está compuesto por dos adolescentes de 17 años y dos adultos de 18 y 21 años, quienes enfrentan cargos por el delito de robo con homicidio.

El Poder Judicial debió habilitar una sala especial debido al alto interés periodístico y las reducidas dimensiones de la sala de audiencias original.

Asimismo, se confirmó que el Ministerio Público no solicitará una ampliación del control de detención, procediendo a levantar los cargos de manera inmediata durante esta jornada.

El clamor del padre: ayuda para el traslado desde Mendoza

Mientras la arista judicial avanza en el tribunal, la familia tiene presupuestado retirar los restos del menor del Servicio Médico Legal (SML) a partir de las 14:00 horas.

Sin embargo, el proceso de sepultura se mantiene bajo un complejo escenario logístico: el padre del niño busca traer a Santiago a sus otros hijos y a un hermano que se encuentran retenidos en Mendoza, Argentina, debido a dificultades para cruzar la cordillera en vehículo particular.

Frente a las cámaras y micrófonos, el padre de la víctima realizó un llamado público dirigido al sector privado para coordinar el viaje de sus familiares.

"Mi hermano no se anima a pasar la frontera en su auto. Mi pedido a alguna empresa es que nos haga el favor de traerlos, son cuatro personas. La idea es que lleguen (al funeral). A las dos vamos a retirar el cuerpo de mi bebé y lo que más quiero es que mis hijos estén en ese momento", manifestó con profunda emoción el progenitor.

Si bien la Unidad de Apoyo a Víctimas de la Fiscalía Occidente financiará y reembolsará los costos del viaje, aún se requiere la gestión operativa inmediata de transporte.