Cayó delincuente que baleó a un enemigo y después a un samaritano

El Decimoquinto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva a un ciudadano chileno, de 37 años, imputado por el delito de doble homicidio frustrado en La Pintana.

De acuerdo a la investigación, el sujeto es autor de una serie de disparos que dejaron a dos personas internadas al interior del Hospital Padre Hurtado en abril de este año.

El hecho ocurrió luego que abordara a una de las víctimas, en la intersección de calle El Ombú con pasaje El Laurel, para recordarle rencillas previas que mantenía con él, y luego extraer de sus vestimentas un arma de fuego y dispararle al menos en una ocasión directamente en la zona del abdomen.

La persona herida fue auxiliada por un segundo hombre, que -al subirlo a su vehículo particular para trasladarlo a un recinto asistencial- recibió también un impacto de bala, en su mano, ejecutado por el agresor.

El fiscal Esteban Silva, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, detalló que el sujeto fue detenido el lunes y formalizado durante esta jornada, en que se le impuso la prisión preventiva.

"Formalizamos agregando la existencia del análisis del sitio del suceso, levantamiento de evidencia balística. Estas coinciden con los relatos de los testigos presenciales. Y en base a esos antecedentes, y teniendo en vista que el imputado ya registraba condenas previas, se le decretó la medida cautelar por peligro para la seguridad de la sociedad", detalló el persecutor.

El tribunal determinó 120 días de investigación.