Colombiano y venezolana fueron atacados a tiros en Viña del Mar

Un hombre de nacionalidad colombiana permanece internado en riesgo vital en el Hospital Gustavo Fricke tras haber sido atacado a tiros -cuando estaba en compañía de una mujer venezolana- al interior de un vehículo en el sector de Santa Inés, en la parte alta de Viña del Mar.

"De acuerdo a las primeras diligencias, se acercó (a la pareja) un vehículo con aproximadamente cuatro sujetos, quienes realizaron disparos. Actualmente, la víctima de nacionalidad colombiana se encuentra con riesgo vital y la víctima de nacionalidad venezolana se encuentra grave, pero fuera de riesgo", dijo el fiscal José Uribe.

Ambos afectados están en Chile con situación migratoria irregular, y la investigación del crimen es liderada por la Brigada de Homicidios de la PDI.