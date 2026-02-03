Comerciantes piden "formalizarse" tras operativo contra los "toldos azules" en Meiggs

Algunos de los vendedores ambulantes desalojados desde el Barrio Meiggs han manifestado su intención de regularizarse para seguir en la calle, pese a que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), aseguró que el municipio no otorgará permisos para que se reinstalen en el sector.

"No (todos) son delincuentes, sino que son comerciantes ilegales que viven de eso; que se tomaron la calle y ahora entienden que no pueden seguir haciéndolo. Pero también entre ellos hay muchas personas que son delincuentes, y los que estaban tirando fuegos artificiales no son precisamente angelitos", comentó el jefe comunal, aludiendo a un incidente ocurrido al margen del operativo de este martes.

Quienes lanzaron petardos además se enfrentaron con otros vendedores por espacios que no son parte del plan de intervención, ya que pretenden reinstalar sus "toldos azules" en el sector de la Avenida Blanco Encalada.

Si bien Desbordes cree que "es probable" que se trasladen, descartó que vayan a moverse hacia zonas residenciales, aunque prometió que "a los que lo hagan los vamos a sacar de ahí también".

Gremio busca ayudar a ambulantes interesados

Reconociendo que "en la calle se gana plata", una comerciante desalojada hoy expresó que "estamos dispuestos a formalizarnos, esa nuestra idea, pero siempre y cuando nos ayuden, porque detrás de esto hay familias y de todo. No todos somos delincuentes".

"Todos tenemos derecho a trabajar. Tal vez no de la manera desordenada en que lo hacíamos, pero la idea es que ahora sea con un orden que dé posibilidades a los que trabajan con toldos", complementó otra vendedora.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, remarcó que "no toda la gente que está en la calle son delincuentes: muchos son personas y emprendedores que necesitan una oportunidad".

En ese sentido, su gremio decidió apoyarlos en el proceso de formalización: "Vamos a presentar al municipio un plan de acción denominado 'Me Formalizo', apoyado por la Cámara Nacional de Comercio en lo que es capacitación, y buscaremos alternativas que se encuadren dentro de las limitaciones que nos pone el municipio para que se puedan instalar en el espacio público", explicó el dirigente.