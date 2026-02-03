Síguenos:
Gran contingente policial y municipal en nuevo desalojo de "toldos azules" en Meiggs

Una importante cantidad de funcionarios de Carabineros y del Municipio de Santiago desarrollan la tercera etapa de la intervención contra el comercio ilegal en el Barrio Meiggs, que comenzó la madrugada de este martes en un nuevo perímetro del sector.

"Hasta el momento se ha realizado sin ningún inconveniente, no ha habido oposición", destacó el general Víctor Vielma, jefe (s) de Zona Metropolitana Santiago Oeste, lo que ha permitido que personal municipal realice "los retiros de toldos, enseres y especies que se encuentran en la vía pública".

Según el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), este ánimo responde a un diálogo previo con los vendedores ambulantes: "Están tensos, pero el sentido de este operativo es que la contundencia de la fuerza policial y del municipio inhibe cualquier reacción que pudiera haber de manera violenta", aseveró.

