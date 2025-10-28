Con tres detenidos terminó persecución que incluyó disparos en Renca

Con tres detenidos finalizó una persecución policial por las calles de Renca, luego que un vehículo huyera de una fiscalización durante la madrugada de este martes.

El hecho ocurrió cuando funcionarios policiales se percataron de la presencia de un vehículo con las luces apagadas, lo que derivó en una persecución con disparos de ambas partes.

El teniente Manuel Narváez detalló que "este seguimiento controlado se llevó a cabo por alrededor de 20 minutos por diversas calles de la comuna de Renca, y en uno de estos el personal policial de la misma comuna, que se añade a este seguimiento controlado, intenta fiscalizar el vehículo, siendo atacado por estos antisociales, los cuales efectúan diferentes disparos desde el interior de la cabina del vehículo, por lo cual el personal debe hacer uso de su armamento de servicio para repeler este ataque y salvaguardar la vida y la integridad tanto de ellos como de las personas que se encuentran en la comuna".

Uno de los delincuentes resultó herido, llevando a la detención de los tres involucrados, todos de nacionalidad venezolana y de entre 26 y 28 años.