Concejala republicana fue detenida por hurto en mall de Coquimbo

Por estos días, Coquimbo es sede del Congreso Nacional de Concejales y Concejalas de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que busca "fortalecer el trabajo de los concejos municipales y proyectar una agenda común desde los territorios".

La reunión motivó el traslado hasta la región de cerca de 800 ediles de todo el país; sin embargo, la reunión pasó a segundo plano en la prensa local luego de un hecho policial, que involucró a una de las asistentes.

Según reportan varios medios, como el diario El Día, una de las participantes fue detenida por Carabineros, acusada de hurtar 327 mil pesos en especies, desde dos locales del mall Vivo de Coquimbo.

Se trata de Yanela Flores, concejal de la comuna de Lumaco -en la Región de La Araucanía- y militante del Partido Republicano, quien logró la segunda mayoría en la elección de 2024, y en 2021 había sido electa como independiente, en la lista de la misma colectividad hoy oficialista.

"De acuerdo con la información policial, el procedimiento se originó luego de que personal de seguridad del centro comercial retuviera a una mujer acusada de sustraer diversas especies desde las tiendas Ripley y Sunglass. Tras revisar las cámaras de seguridad y las actas respectivas, la mujer fue trasladada hasta una unidad policial", detalla el medio.