Doctor Kalergis advierte "llamativa letalidad" de 40% y cambios en la circulación del hanta

El doctor Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica, advirtió que la alerta sanitaria por hantavirus decretada entre las regiones de Atacama y Magallanes responde a una preocupante tasa de letalidad que llegó al 40 por ciento, lo que se suma a un cambio en el comportamiento estacional del virus, que ya no se limita solo a la época de verano.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia informó que, hasta la fecha, "se han reportado 46 casos confirmados (de contagio) y 18 fallecidos. Es un número alto en comparación al año anterior".

"Lo que sí es llamativo es la tasa de letalidad, que está cercana al 40%. Así que la decisión de la autoridad sanitaria de declarar esta alerta sanitaria es claramente pertinente", subrayó el vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias.

El microbiólogo alertó que, en el caso del hantavirus, "lo que se pensaba originalmente, o la experiencia que teníamos, era que la enfermedad se daba principalmente durante el periodo de las vacaciones porque las personas se exponían al roedor que la transmite. Esto ocurría principalmente en el verano".

Sin embargo, "por varios factores, primero por el cambio climático, también por las situaciones que han ocurrido de las lluvias, el entorno natural puede cambiar las conductas de los animales que transmiten la enfermedad, como el caso de este roedor, y también de los virus".

"Los virus son entes biológicos dinámicos y pueden manifestar cambios en los patrones de circulación. Por eso, lo más importante es seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria respecto a esta enfermedad en particular, (puesto que) no hay vacunas ni tratamiento antiviral específico", puntualizó.

Marino mercante fallecido por malaria: "La probabilidad de transmisión en nuestro país es muy baja"

El doctor Kalergis también abordó el caso del marino mercante vietnamita que murió por malaria en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, y explicó que esa enfermedad "es distinta, (ya que) es causada no por un virus, sino que un protozoo que se transmite a través de la picadura de ciertos mosquitos".

"La probabilidad de transmisión (de malaria) en nuestro país, desde ese caso en particular, es prácticamente muy baja porque, afortunadamente, el mosquito (que la transmite) se ha detectado con muy poca frecuencia y un caso -probablemente- no va a provocar la diseminación de la enfermedad", aseveró el inmunólogo.

No obstante, el experto hizo hincapié en que "nunca puede descartar nada con los entes microbiológicos como los virus, las bacterias y los protozoos, porque tienen habilidades para existir, están muy bien adaptados y siempre pueden pasar cosas que nos sorprenden, como fue el caso del coronavirus".

Asimismo, respecto al caso del marino mercante, destacó que los protocolos sanitarios en Chile "estuvieron muy bien, porque pudimos identificar a la persona como un caso de enfermedad grave y luego diagnosticarla correctamente a través del examen específico que indicó que era malaria".