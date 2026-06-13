Copamiento policial en La Reina dejó a tres detenidos

Carabineros realizó un copamiento policial en la comuna de La Reina que terminó con tres detenidos y 13 infracciones de tránsito y cuatro a locales de alcoholes.

El operativo se ejecutó en colaboración con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad, realizando un total de 93 controles de identidad y 65 vehiculares en distintos puntos de la comuna.

En cuanto a los detenidos, la coronel Verónica Cruzat, de la Prefectura Santiago Andes, detalló que se detuvo a tres sujetos: "Uno por expulsión del territorio nacional, otro por situación irregular y otro por la Ley de Alcoholes".