AChM: No vamos a permitir que ningún alcalde sea amedrentado por el narcotráfico

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) condenó "enérgicamente" las amenazas de muerte denunciadas este miércoles por la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien reveló que grupos de narcotraficantes han ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos para atentar contra su vida.

Según planteó al diario La Segunda, el amedrentamiento es una forma de represalia frente a una serie de medidas implementadas por la jefa comunal para desarticular el actuar de bandas criminales en ese territorio.

A través de un comunicado emitido este jueves, además de repudiar estas amenazas, la AChM expresó su "total solidaridad y respaldo institucional ante esta grave situación que atenta contra la seguridad de una autoridad local en ejercicio de sus funciones".

Esta postura del gremio se traduce en la activación de "protocolos de solidaridad institucional", así como la gestión de "una reunión urgente con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para los próximos días, con el propósito de solicitar el reforzamiento inmediato de las medidas de protección y la investigación expedita de estos hechos", precisa el escrito.​

Cabe mencionar que mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer el origen, alcance y eventuales responsables de estas amenazas, la autoridad cuenta con protección policial.

"Cuando un alcalde está en problemas, todos lo estamos"

"Apenas tomamos conocimiento de esta grave denuncia de la alcaldesa Reyes, la llamé y le envié un mensaje para ponernos a su disposición, para acompañarla en la presentación de la denuncia frente al Ministerio Público, y también estamos gestionando una reunión con el ministro de Seguridad, para pedir que adopte las medidas que garanticen la seguirdad de la alcaldesa", remarcó el presidente de la AChM, Gustavo Alessandri (ind-RN).

"Lo hemos dicho siempre: cuando un alcalde está en problemas, todos lo estamos, y la Asociación se alinea tras quien necesite ayuda. No vamos a permitir que ningún alcalde de Chile sea amedrentado por el narcotráfico", cerró el jefe comunal de Zapallar.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la AChM, Karina Delfino (PS), aseveró que los hechos denunciados son una señal "deleznable para todos los líderes locales de nuestro país", sobre todo porque contemplan "una posible oferta incluso de sicariato".

"El trabajo que ha realizado la alcaldesa Reyes consiste principalmente en quitar espacios comunitarios al narco y a la delincuencia en Lo Espejo, y estas amenazas que se realizan contra quien dirige un municipio, son también una amenaza a todos quienes cumplimos la labor alcaldicia", advirtió la autoridad de Quinta Normal.