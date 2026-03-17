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Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras operativo contra "narco casa"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jefe comunal anunció acciones judiciales tras recibir mensajes con advertencias explícitas en redes sociales.

Pese a ello, aseguró que estos hechos "solo refuerzan su convicción" de continuar con las acciones contra el narcotráfico.

Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras operativo contra
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El edil presentó una querella por amenazas para que el Ministerio Público investigue el origen de los mensajes e identifique a los responsables.

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El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció haber recibido graves amenazas de muerte a través de redes sociales luego de encabezar la demolición de dos viviendas vinculadas al narcotráfico en distintos sectores de la comuna.

Los mensajes, enviados desde distintas cuentas durante los últimos días, incluyen advertencias explícitas contra su vida.

En algunos de ellos se leen frases como "te vamos aser como lo asemos en mexico te vamos a matar (sic),no ande en espacio público solo" y "20 millones por tu cabeza perro maldito", además de otras intimidaciones directas dirigidas al jefe comunal.

Las amenazas surgieron días después de la demolición de dos "narcocasas" en Avenida Departamental y La Faena, inmuebles usados por largo tiempo para la venta de drogas y vinculados a hechos de violencia.

"Cuando alguien ofrece dinero por la vida de una autoridad o de cualquier persona, y amenaza con asesinarla, estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar", sostuvo el alcalde.

En la misma línea, añadió que "estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado". 

El caso se suma a la creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico en distintos sectores urbanos, donde autoridades locales han intensificado medidas para recuperar espacios tomados por el crimen organizado.

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