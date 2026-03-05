Peñalolén: Alcalde se querella contra su antecesora, Carolina Leitao, por fraude al Fisco

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), se querelló contra su antecesora, Carolina Leitao (exDC), por el delito de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público tras presuntos "gastos irresponsables y presupuestos inflados" perpetrados durante su gestión entre 2012 y 2024.

Según dijo el jefe comunal a 24 Horas, "los primeros indicios sostienen que hay gastos irresponsables, porque los presupuestos estaban inflados y había una proyección de ingresos que no era realista y completamente injustificada".

"Queremos entender a fondo por qué este mecanismo (se implementó), quiénes son las personas resposables y de qué manera se generó este fraude al Fisco que tiene tan complicada a nuestra comuna", agregó.

Concha sostiene que el perjuicio económico municipal cometido por la actual subsecretaria de Prevención del Delito asciende a los 12 mil millones de pesos.