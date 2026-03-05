Peñalolén: Alcalde se querella contra su antecesora, Carolina Leitao, por fraude al Fisco
Miguel Concha (FA) acusa que, durante la gestión municipal de la ahora subsecretaria de Prevención del Delito, hubo un perjuicio económico que asciende a 12 mil millones de pesos.
"Hay gastos irresponsables, presupuestos inflados y una proyección de ingresos que no era realista y completamente injustificada", dijo.
"Queremos entender a fondo por qué este mecanismo (se implementó), quiénes son las personas resposables y de qué manera se generó este fraude al Fisco que tiene tan complicada a nuestra comuna", expresó Concha.