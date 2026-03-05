Síguenos:
Tópicos: País | Judicial

Peñalolén: Alcalde se querella contra su antecesora, Carolina Leitao, por fraude al Fisco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Miguel Concha (FA) acusa que, durante la gestión municipal de la ahora subsecretaria de Prevención del Delito, hubo un perjuicio económico que asciende a 12 mil millones de pesos.

"Hay gastos irresponsables, presupuestos inflados y una proyección de ingresos que no era realista y completamente injustificada", dijo.

Peñalolén: Alcalde se querella contra su antecesora, Carolina Leitao, por fraude al Fisco
 ATON

"Queremos entender a fondo por qué este mecanismo (se implementó), quiénes son las personas resposables y de qué manera se generó este fraude al Fisco que tiene tan complicada a nuestra comuna", expresó Concha.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), se querelló contra su antecesora, Carolina Leitao (exDC), por el delito de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público tras presuntos "gastos irresponsables y presupuestos inflados" perpetrados durante su gestión entre 2012 y 2024.

Según dijo el jefe comunal a 24 Horas, "los primeros indicios sostienen que hay gastos irresponsables, porque los presupuestos estaban inflados y había una proyección de ingresos que no era realista y completamente injustificada".

"Queremos entender a fondo por qué este mecanismo (se implementó), quiénes son las personas resposables y de qué manera se generó este fraude al Fisco que tiene tan complicada a nuestra comuna", agregó.

Concha sostiene que el perjuicio económico municipal cometido por la actual subsecretaria de Prevención del Delito asciende a los 12 mil millones de pesos.

