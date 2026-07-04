Caso Ronald Ojeda: Dayonis Orozco integraba grupo de WhatsApp que coordinó el secuestro

El Ministerio Público posicionó a Dayonis Junior Orozco Castillo, investigado por los homicidios del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez, como el segundo líder en la jerarquía operativa del Tren de Aragua en Chile, específicamente dentro de la facción "Los Piratas de Aragua".

En la audiencia de formalización de este este sábado, se reveló que el imputado, de alias "Botija" y recientemente extraditado desde Colombia, formaba parte del grupo de WhatsApp utilizado para estructurar y coordinar el crimen de Ojeda.

Si bien el tribunal le impuso la medida de prisión preventiva por 120 días por asociación criminal, su vinculación directa con el asesinato del exmilitar venezolano continúa en fase de recopilación de antecedentes.

Respecto a su situación procesal en esta arista, el fiscal metropolitano sur, Álex Cortés, precisó que Orozco "forma parte de la estructura criminal que ejecuta este delito, sin que hasta el momento tengamos antecedentes para formalizarlo específicamente por ese delito".

"Se encuentra dentro de la cúpula de los jefes de plaza en Chile. No será formalizado por el delito del teniente Ojeda; será formalizado por el delito de asociación criminal, porque forma parte de la estructura, (pero) no lo tenemos vinculado directamente con ese hecho en específico", detalló el persecutor.

Hasta la fecha, la causa por el homicidio del ex teniente Ojeda ya suma 20 personas detenidas. (FOTO: ATON)

Por su parte, la abogada representante de la familia de Ronald Ojeda, Alejandra Valdivieso, indicó que "sería aventurarnos un poco" señalar a este sujeto como parte del crimen del exmilitar, dado que "no tenemos las pruebas concretas".

De todas maneras, afirmó que, "ya teniendo información de que es partícipe del grupo de WhatsApp que estructura y organiza el secuestro del señor Ojeda, evidentemente podría aparecer pruebas en su contra".

Orozco, quien desempeñaba funciones de coordinación logística en diversas "plazas" delictivas del país, arriesga una condena mínima de cinco años de presidio solo por el cargo de asociación criminal, mientras la investigación busca acreditar su responsabilidad en el secuestro que conmocionó al país.

Abogada de la familia Ojeda apunta a registros de mensajería que situarían a Orozco en la planificación logística. (FOTO: Archivo)

Prisión preventiva para "Botija": Arriesga cadena perpetua por homicidio de carabinero

En paralelo, Orozco también enfrenta la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el homicidio del suboficial mayor Sánchez.

El venezolano enfrentó una formalización por asociación ilícita y homicidio, luego de que las pericias del Ministerio Público lo señalaran como el responsable de efectuar los disparos que terminaron con la vida del uniformado en abril de 2024, en la comuna de Quinta Normal.

El Ministerio Público imputó cargos por asociación ilícita y homicidio de funcionario policial en ejercicio. (FOTO: Archivo)

Debido a que el ataque se perpetró contra un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, el ente persecutor confirmó que el imputado arriesga la pena de cadena perpetua.

Esta formalización en el Centro de Justicia se suma a un control de detención paralelo realizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde Orozco enfrenta cargos adicionales por el delito de receptación.