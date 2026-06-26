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Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Criminal requerido por Chile fue detenido en Colombia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un integrante de la organización criminal "Hermanos Cartier" (ligada al "Tren de Aragua") requerido por la Justicia chilena por varios delitos fue detenido en Colombia.

El sujeto, de nacionalidad extranjera, mantenía vigente una notificación roja de Interpol, y en nuestro país se le atribuyen robos con intimidación en Puerto Montt, un homicidio en julio de 2024 en la Vega Central de la Región Metropolitana, y asociación criminal, señaló el subprefecto de la PDI Sergio Castro.

La fiscal Nathalie Yonsson, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, destacó que el individuo "fue detenido gracias a las acciones y cooperaciones mutuas con Colombia" y ya está "en proceso de extradición para ser puesto a disposición de nuestro país".

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