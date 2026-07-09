Amplio operativo de seguridad por masiva formalización de narcos en Temuco
Publicado:
Fotos Destacadas
Grandes y chicos hicieron fila para cruzar por los patios de La Moneda
Manifestación de la Confusam por recortes en salud terminó en incidentes
Camila Vallejo reapareció en actividad del Servel
Fotos Recientes
Amplio operativo de seguridad por masiva formalización de narcos en Temuco
Arturo Vidal aprovechó el receso para irse de vacaciones con Sonia Isaza
La formación de Marruecos para desafiar a Francia en cuartos del Mundial 2026
Un amplio operativo de seguridad, ejecutado por Carabineros y la PDI, se desplegó en Temuco para la formalización de 35 personas -29 ciudadanos venezolanos y seis chilenos- por delitos de trafico de drogas, asociacion ilicita y lavado de activos.
El caso, que liga al grupo con el Tren de Aragua, implicó detenciones en las regiones de La Araucanía, Maule, Los Lagos y Metropolitana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados