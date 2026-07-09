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Amplio operativo de seguridad por masiva formalización de narcos en Temuco

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Un amplio operativo de seguridad, ejecutado por Carabineros y la PDI, se desplegó en Temuco para la formalización de 35 personas -29 ciudadanos venezolanos y seis chilenos- por delitos de trafico de drogas, asociacion ilicita y lavado de activos.

El caso, que liga al grupo con el Tren de Aragua, implicó detenciones en las regiones de La Araucanía, Maule, Los Lagos y Metropolitana.

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