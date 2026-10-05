Hermanos chinos querellaron al exfiscal Vinko Fodich por secuestro y extorsión

Dos hermanos de nacionalidad china interpusieron una querella criminal por los delitos de secuestro y extorsión en contra del exfiscal Vinko Fodich, quien permanece en prisión preventiva tras confesar su participación en una red dedicada a los raptos en el país.

La acción legal, ingresada por el abogado patrocinante de Mingkai Fu y Mingxia Fu, busca acreditar su calidad de víctimas en una compleja trama delictiva compuesta por expolicías de la PDI, falsos funcionarios e individuos vinculados al crimen organizado transnacional.

Según antecedentes del libelo revelados por 24 Horas, los querellantes solicitaron la activación inmediata de protocolos de protección ante la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía, debido a un temor fundado a sufrir represalias por parte de otros integrantes de la banda que continúan en libertad.

El libelo detalla que la organización criminal exigió originalmente un rescate de 300 millones de pesos por la liberación de Mingkai Fu, cobro que finalmente se concretó tras un pago de 30 millones de pesos en efectivo.

La causa principal, liderada por la Fiscalía Supraterritorial, indaga los nexos de Fodich con redes dedicadas al lavado de activos y al blanqueo de capitales asociadas al denominado "Clan Chen".

Se prevé que esta nueva querella sea agrupada en los próximos días a la carpeta de investigación del caso.