Inició formalización de 10 detenidos por red de explotación sexual infantil en Tarapacá

Este miércoles comenzó la audiencia de formalización de la investigación en contra de 10 presuntos integrantes de una red de explotación sexual infantil que operaba en las comunas de Iquique y Alto Hospicio (Región de Tarapacá), tras ser desbaratada en un operativo masivo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

La indagatoria tuvo su origen en diciembre de 2025 gracias a una alerta ingresada a través del portal de denuncias anónimas.

A partir de esa información, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) ejecutó diversos peritajes, seguimientos e interceptaciones telefónicas durante más de siete meses, logrando individualizar a los miembros de la estructura criminal y determinar su modus operandi.

Según detalló en la audiencia la fiscal a cargo de la causa, Camila Albarracín, la organización se dedicaba inicialmente a la captación de mujeres en Bolivia para ingresarlas al país y trasladarlas a Iquique.

Sin embargo, en medio del periodo investigativo, la banda sufrió un quiebre interno que derivó en la creación de una facción descolgada. Este segundo grupo replicó la misma metodología e instaló un nuevo prostíbulo en Alto Hospicio.

"Se determinó que se trataba en un primer momento de una organización criminal destinada a captar mujeres en Bolivia, (para) trasladarlas hasta la ciudad de Iquique, y posteriormente esta organización se divide y se duplica un local con los mismos términos en la comuna de Alto Hospicio", expuso la fiscal ante el tribunal.

Con los antecedentes recopilados, el Ministerio Público gestionó ante la justicia órdenes de entrada y registro para cuatro domicilios particulares y dos prostíbulos clandestinos ubicados en ambas comunas.

Durante los allanamientos, los efectivos policiales lograron el rescate de 11 víctimas de nacionalidad boliviana.

La primera jornada de formalización concluyó por la tarde tras la exposición de las pruebas por parte del ente persecutor.

La audiencia continuará este jueves con las intervenciones de las defensas de los imputados y el posterior debate sobre las medidas cautelares que impondrá el Juzgado de Garantía de Iquique.