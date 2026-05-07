Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.8°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Líder tenía nexos en Perú: Desarticulan brazo armado del Tren de Aragua en el Biobío

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Fiscalía formalizó a 23 personas por delitos graves como homicidio, secuestro y extorsión.

Asimismo, sostuvo que el cabecilla apodado "Voltio" operaba como enlace con la estructura internacional.

Líder tenía nexos en Perú: Desarticulan brazo armado del Tren de Aragua en el Biobío
 ATON (archivo)

El Tribunal de Concepción dejó en prisión preventiva a 15 de los 18 nuevos detenidos por esta causa.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio Público del Biobío dio un importante golpe al crimen organizado transnacional este jueves, al formalizar por una amplia gama de ilícitos graves a 23 integrantes del brazo armado del Tren de Aragua en esa región.

Entre los imputados, hay 18 personas detenidas recientemente y cinco sujetos que ya se encontraban bajo prisión preventiva por otras causas.

Durante la audiencia, "se dieron por acreditados los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y tráfico de armas producto del porte de municiones en esta agrupación criminal", detalló el fiscal Michelangelo Bianchi, jefe de la Unidad de Sistema de Análisis Criminal del Biobío.

Por otro lado, las diligencias dispuestas por el ente persecutor permitieron identificar al cabecilla de la banda, apodado "Voltio", quien operaba como enlace con la estructura internacional de la célula.

"El líder de esta asociación criminal aparecía con detenciones en Perú por delitos comunicados con el Tren de Aragua, y dentro de la investigación acá (en Chile) aparecen también algunos elementos de amenazas y de sindicación de esta organización criminal", precisó el fiscal.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Concepción dictó la prisión preventiva contra 15 de los nuevos detenidos, y ordenó arresto domiciliario total para solo uno de ellos.

Las dos personas restantes quedaron sin medidas cautelares, pero el Gobierno adelantó que pretende revertir aquella decisión.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada