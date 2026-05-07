Líder tenía nexos en Perú: Desarticulan brazo armado del Tren de Aragua en el Biobío

El Ministerio Público del Biobío dio un importante golpe al crimen organizado transnacional este jueves, al formalizar por una amplia gama de ilícitos graves a 23 integrantes del brazo armado del Tren de Aragua en esa región.

Entre los imputados, hay 18 personas detenidas recientemente y cinco sujetos que ya se encontraban bajo prisión preventiva por otras causas.

Durante la audiencia, "se dieron por acreditados los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y tráfico de armas producto del porte de municiones en esta agrupación criminal", detalló el fiscal Michelangelo Bianchi, jefe de la Unidad de Sistema de Análisis Criminal del Biobío.

Por otro lado, las diligencias dispuestas por el ente persecutor permitieron identificar al cabecilla de la banda, apodado "Voltio", quien operaba como enlace con la estructura internacional de la célula.

"El líder de esta asociación criminal aparecía con detenciones en Perú por delitos comunicados con el Tren de Aragua, y dentro de la investigación acá (en Chile) aparecen también algunos elementos de amenazas y de sindicación de esta organización criminal", precisó el fiscal.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Concepción dictó la prisión preventiva contra 15 de los nuevos detenidos, y ordenó arresto domiciliario total para solo uno de ellos.

Las dos personas restantes quedaron sin medidas cautelares, pero el Gobierno adelantó que pretende revertir aquella decisión.