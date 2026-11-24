Prisión preventiva para 17 de los 88 detenidos en la denominada Operación Ganadero solicitó este martes el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en el marco de una investigación por presuntas organizaciones criminales vinculadas a delitos tributarios, lavado de activos, abigeato y fraude al fisco.

La solicitud será revisada durante el miércoles, mientras que el resto de los imputados quedaría sujeto a medidas cautelares de menor intensidad.

La audiencia de formalización se desarrolla durante dos jornadas y fue declarada reservada, principalmente debido a los antecedentes relacionados con el delito de asociación criminal.

La investigación apunta a tres presuntas organizaciones que habrían operado en el comercio de ganado en ferias de cuatro regiones del sur del país, desde Ñuble hasta Los Lagos.

Según los antecedentes del Ministerio Público, las estructuras involucran a cerca de 200 personas, desde Rancagua hasta Puerto Montt, y la defraudación investigada superaría los 7.200 millones de pesos.

El fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, explicó que las organizaciones habrían utilizado sociedades ficticias para evadir impuestos y dar apariencia de legalidad a operaciones comerciales de animales de origen no determinado.

"Utilizando sociedades de papel evaden el pago del IVA y además les permite dar la apariencia de legalidad a la venta de animales cuya origen o procedencia no está claramente determinado", señaló.

El persecutor agregó que la investigación no solo busca identificar a los responsables, sino también "perseguir las ganancias que obtienen a través de estas formas de criminalidad".

Entre los antecedentes recopilados se identificó a más de 350 empresas de papel que presuntamente habrían sido utilizadas para respaldar transacciones comerciales y evadir obligaciones tributarias.

El delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, enfatizó la gravedad de los hechos y su impacto en el país.

"No hay ninguna forma de criminalidad que pueda quedar en la impunidad (...) Aquí las afectaciones son a todos los chilenos a través precisamente de estas defraudaciones, en principio, tributarias", afirmó.